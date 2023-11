Prosegue la serie dei derby per Pallavolo Cerignola ed Flv

Giornata numero 8 del girone I della serie B2 femminile: le nostre formazioni impegnate ancora in confronti con avversarie corregionali, una in casa e l’altra in trasferta. Domani al pala “Dileo” (ore 18) la Mandwinery Pallavolo Cerignola attende la Greenergy Castellaneta, con il dichiarato intento di voltare pagina dopo il ko maturato al tie break a Cutrofiano. Le ragazze di Sgarbi lo scorso sabato erano riuscite a rimontare un doppio svantaggio, ma hanno poi ceduto nel quinto alle giovani e agguerrite salentine. Le fucsia così si affidano alle mura amiche (tre vittorie su tre finora) per restare nei quartieri nobili della classifica, con un terzo posto distante appena due lunghezze. La formazione tarantina si presenterà sulle ali dell’entusiasmo, avendo inflitto nel precedente turno la prima sconfitta stagionale alla Star Volley Bisceglie (3-2): guidato da coach Narracci, l’organico può contare su giocatrici di livello quali l’opposto Morone e la centrale Marlene Ascensao (entrambe ex Flv), l’altro posto 3 Iacca e il libero Minervini. Le biancorosse hanno totalizzato 8 punti e sono reduci da tre affermazioni consecutive, dimostrando di aver intrapreso una netta ripresa dopo un avvio stentato. Un match dunque da affrontare con la dovuta concentrazione e determinazione, con la Pallavolo Cerignola che si augura di proseguire la serie utile interna.

Proverà invece a tornare a punti la Flv, ospite domenica (ore 18) della Labruna Monopoli: il sestetto guidato da Tauro proviene da tre ko consecutivi, tutti per 0-3. Non è bastata una reazione di carattere e l’essere stati sostanzialmente a contatto con Altamura per evitare il ko casalingo, in una sfida chiusa con parziali di strettissimo margine. In ogni caso le rossogialloblù hanno evidenziato segnali incoraggianti, da tramutare ora in fieno da aggiungere ad una graduatoria assai corta per quasi tutte le concorrenti. Monopoli ha un bilancio di 7 punti (tre vittorie e quattro sconfitte) e avrà desiderio di riscatto dopo due battute d’arresto di fila. Un confronto che sarà importante per rialzare il morale dell’uno o dell’altro team, la ex Cesario e Novia osservate speciali fra le adriatiche. Piarulli e compagne sperano di interrompere il filotto negativo, servirà la migliore versione della Flv unita ad una maggiore lucidità e padronanza nei momenti clou della contesa: obiettivo allontanarsi da quelle che possono essere zone pericolose del raggruppamento.