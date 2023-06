Proseguono le operazioni di ripristino del verde e pulizia delle strade di Cerignola

Sono in corso gli interventi di pulizia delle strade e di ripristino del verde pubblico. Oggi le operazioni hanno interessato il quartiere Torricelli, Viale Di Vittorio, Corso Scuola Agraria, Via Nizza (la strada adiacente al McDonald’s), zona Duomo, zona Sant’Antonio, Piazza San Leonardo, via San Marco, Zona Fornaci e altre aree in cui è stata rinvenuta la presenza di rifiuti sparsi. “Rinnovo a tutti l’invito a mantenere pulita la Città. Quei sacchetti di immondizia abbandonati sul ciglio delle nostre vie – dice il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito- sono, con tutta evidenza, estranei alla Raccolta Differenziata. Noi cerignolani abbiamo dimostrato di essere in grado di differenziare (le nostre percentuali sono tra le migliori in Puglia), quindi dobbiamo continuare su questa strada: ne guadagneremmo in salute, in decoro e…in bolletta”.