Quale futuro per i giovani di Capitanata? Se n’è discusso sabato al seminario organizzato dal Cnos-Fap di Cerignola

Bel momento d’incontro e di scambio di idee sul tema delle Politiche Attive del Lavoro e Formazione Professionale e non solo. Grazie a Giuseppe Pugliese che ci ha deliziato con la sua poesia l’oltre tra il tangibile e lo svanire con la quale il docente di materie letterarie presso il centro ha vinto il primo premio nella sezione adulti all’ultima edizione del concorso di poesia Memorial Vincenzo Carbone. Grazie all’Assessore Sebastiano Leo che nonostante i suoi impegni ha voluto farsi presente in videoconferenza, e ha sottolineato che “i giovani è giusto che studino perché hanno davanti tutta la vita per scegliere ma il vero problema sorge per chi ha perso il lavoro e ha difficoltà a ricollocarsi, anche per loro i percorsi di formazione possono essere un’opportunità per rientrare nel mondo del lavoro”. Grazie all’amministrazione del Comune di Cerignola, nella persona della Vicesindaco ed Assessore al Welfare Maria Dibisceglia, che a nome del Sindaco e dell’Assessore alle attività produttive Sergio Cialdella, ha sottolineato l’importanza della Scuola Salesiana per il territorio.

Grazie alla relatrice e Coordinatrice dell’equipe socio-psico-pedagogica, Annarita Ungaro, al moderatore Gaetano Panunzio. Grazie ai Sindacati rappresentati da Damiano Paparella, alla rappresentanza delle aziende partner (Cafora, Dabellonio, Sicurelectrika di Gino Ladogana, Electricservice di Antonio Zagaria, Solenergy2M), ai Dipendenti, ai Docenti, ai ragazzi e a tutti i presenti. Abbiamo messo un punto fermo verso un cammino che deve continuare e consolidarsi nel tempo, per dare a ragazzi, giovani ed adulti del nostro territorio, un futuro di lavoro e speranza. A conclusione del Seminario, il direttore della scuola Don Massimiliano Lorusso ha consegnato a Daniele Dalessandro, collaboratore dell’assessore Leo e segretario cittadino del PD, una bozza di disegno di legge sulla Formazione Professionale scaturita dagli incontri tra gli enti di formazione professionale della CONFAP, la federazione che riunisce quelli a ispirazione cattolica. Don Bosco, fondatore dei salesiani, 170 anni fa stipulò a Torino il primo contratto di apprendistato, un documento da cui hanno preso ispirazione in tanti, chissà che anche la Puglia per andare avanti non abbia bisogno di guardare indietro.