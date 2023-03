RC auto, quanto pesa la provincia di residenza sul premio finale?

La polizza auto, si sa, è una spesa obbligatoria che tutti i possessori di un veicolo a motore sono chiamati a sostenere nel corso dell’anno. I vantaggi di attivare una RC obbligatoria sono diversi, perché da una parte ci mette a posto con la legge e ci permette di viaggiare più sereni, certi di non incorrere in qualche multa salata, dall’altro ci solleva dalla preoccupazione di dover sborsare ingenti cifre di denaro, in caso di sinistro stradale. Tutto questo però ha un costo, che in prima battuta potrebbe non essere così semplice da sostenere, per tutti i guidatori. A prescindere dalle possibilità personali e dal budget che ogni titolare di vettura destinata al mantenimento dell’auto, ci sono discriminanti oggettive che influiscono sul costo dell’assicurazione.

La provincia di residenza rientra proprio tra questi fattori. Chi ha parenti o amici dislocati in varie parti d’Italia e ha affrontato con loro, almeno una volta, il discorso assicurazione auto, si sarà reso conto che non tutti sborsano la stessa somma. Alcuni sono più fortunati e pagano meno di altri che, invece, devono sostenere spese esose a parità di condizioni e spesso anche di compagnia. Da cosa dipende tutto questo? Dipende certamente dal rischio, percepito dalle compagnie assicurative, di dover risarcire i propri clienti con una maggiore frequenza. Esistono delle aree del Paese in cui il livello di sinistrosità da parte dei guidatori è più elevato di altre e, di conseguenza, con un tasso di richieste di risarcimento superiore. Proprio in queste zone, percepite come più care per le Assicurazioni, viene applicata una tariffa maggiore, come base di partenza. Prendiamo la provincia di Foggia, ad esempio, qui assicurare una vettura può costare oltre 70 euro in più rispetto alla media del Paese. Per essere precisi, il valore medio di un premio assicurativo si attesta sui 559,83 euro, contro i 482,43 nazionali. Una somma cresciuta di quasi 9 punti percentuali rispetto a sei mesi fa.

Un dato che può essere scoraggiante e mettere in discussione anche i guidatori più convinti sulla possibilità di riuscire a mantenere il proprio mezzo, nel lungo periodo. In realtà non bisogna lasciarsi scoraggiare da questa cifra, poiché costituisce appunto solo una base di partenza. Gli elementi su cui poter giocare, per abbattere i costi, sono tanti e se si sceglie la giusta combinazione di elementi, i risparmi possono essere notevoli. Vanno pesate le offerte delle diverse compagnie, la formula di guida scelta, la classe di merito personale, l’installazione di una black box, le garanzie accessorie. Una sapiente combinazione di questi elementi può davvero alleggerire il portafoglio rispetto alla media dei costi territoriali. Optare per una compagnia online, sicura e affidabile nel comparto dell’assicurazione auto, come Genertel, ancora, può avere i suoi vantaggi. Genertel, a differenza delle compagnie tradizionali dislocate sul territorio con delle sedi fisiche, permette di elaborare il preventivo e gestire tutta la pratica online, con importanti sconti sul premio finale, oltre alla comodità di poter comunicare con loro in qualsiasi momento, a distanza.

Non solo, installando una scatola nera sul proprio veicolo, si può godere di ulteriori sconti, non solo al momento dell’attivazione, ma anche al rinnovo della polizza. Selezionando le garanzie accessorie più adatte alle proprie esigenze, poi, scegliendo nell’ampio set proposti dalla Direct Company, c’è una possibilità in più di ottimizzare costi e registrare importanti risparmi nel lungo periodo.