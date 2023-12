Reazione Mandwinery Pallavolo Cerignola a Benevento: successo 0-3 sul San Giorgio

La Mandwinery Pallavolo Cerignola torna alla vittoria dopo due stop consecutivi e lo fa con una prestazione importante, di carattere e da vera squadra, contro una formazione ostica che fino a ieri sera era la quarta forza del campionato, ad oggi sorpassata proprio dalle pantere cerignolane: quinta vittoria in campionato per le fucsia e 18 punti all’attivo dopo aver ritrovato una convincente affermazione lontano dalle mura amiche del PalaDileo. In trasferta, infatti, i tre punti mancavano dal 14 ottobre, dove proprio a Benevento la compagine pugliese s’impose sulla Volare Benevento. Uno 0-3 fondamentale, che fa morale in vista della settimana in programma e del big match di sabato al PalaDileo, dove arriverà la forte Oplonti seconda in classifica ieri sconfitta al tie-break dalla Faam Matese. Servirà il pubblico delle grandi occasioni per regalare un’altra grande notte alle pantere.