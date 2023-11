Recupero amarissimo per il Cerignola, che si fa riprendere dalla Turris al 92′

Ennesimo pareggio dell’Audace Cerignola (il nono stagionale), recupero amarissimo a Torre del Greco con la Turris che pareggia al 92’. Alle prese con diverse assenze, Tisci vara un inedito 3-4-3: difesa con Allegrini insieme a Martinelli e Ligi; c’è il debutto assoluto di Bezzon in mediana, tridente formato da D’Andrea-Malcore-Leonetti. Schieramento a specchio per i campani, in avanti a sorpresa c’è Giannone e non Maniero, affiancato da De Felice e D’Auria. Dovendo riscattare sei sconfitte di fila, l’avvio dei padroni di casa è di gran carriera: già al 6’ un bolide di Franco vede la pronta risposta in angolo da parte di Krapikas. Ancora il centrocampista calcia al 18’, stavolta però la conclusione è debole e fuori misura. La Turris preme e l’Audace è costretta nella propria metà campo, al 28’ una punizione di Ruggiero deviata di testa da D’Andrea termina alta. Krapikas è sicuro sulla deviazione aerea di Cum, ma al 42’ gli ofantini sbloccano il punteggio: tutto nasce da un deciso Malcore che provoca un rimpallo, la sfera arriva a Russo che pennella un cross girato in fondo al sacco dall’inzuccata di D’Andrea, liberatosi dalla marcatura avversaria. Con il quinto centro in campionato dell’attaccante, si va negli spogliatoi con un Cerignola cinico e bravo a lasciar sfogare le fiammate iniziali degli avversari.

Intensità elevata anche in avvio di ripresa, con gli ospiti a divorarsi il raddoppio al 49’, quando sugli sviluppi di un corner D’Andrea sciupa di testa tutto solo e a Malcore non riesce la correzione sul secondo palo. In ripartenza le ‘cicogne’ si fanno molto minacciose, ma pochi giri di lancette più tardi non sanno approfittare di una difesa corallina mal posizionata. Girata di Giannone su sponda di De Felice, Krapikas si distende e blocca (54’). Punizione di poco a lato di Franco, i napoletani cercano di tornare in parità ed hanno la più ghiotta delle chance al 74’: rigore causato da Martinelli su Scaccabarozzi, Krapikas intuisce la battuta alla sua sinistra di Maniero e neutralizza, lasciando i suoi in vantaggio. Secondo penalty parato dal portiere lituano. All’Audace non mancano grinta e dedizione, seppur con poche alternative da inserire (primo cambio al 77’ con Sosa a rilevare Malcore). Tuttavia, su un traversone di Franco (92’), Krapikas non ci arriva e il subentrato Guida in tuffo insacca l’1-1.

Quarto risultato utile consecutivo per i gialloblù, che non chiudono le gare e si fanno riprendere per la seconda volta di fila dalla compagine di turno: sono 21 i punti in classifica. Prima ‘x’ stagionale invece per la Turris, che pone fine alla sequenza di sei sconfitte consecutive. Nel prossimo turno, al “Monterisi” (assente per squalifica Martinelli) si presenterà un Picerno col morale alle stelle e momentaneamente secondo in classifica, oggi vittorioso sull’Avellino.

TURRIS-AUDACE CERIGNOLA 1-1

Turris (3-4-3): Fasolino, Esempio, Maestrelli, Burgio (86’ Guida), Cum, Franco, Scaccabarozzi, Contessa (58’ Saccani), De Felice (58’ Maniero), Giannone (58’ Nocerino), D’Auria (77’ Pavone). A disposizione: Iuliano, Pagno, Frascatore, Miceli, Rizzo, Primicile, Musumeci, Onda, Pugliese, Cocetta. Allenatore: Lorenzo Salvatore (Caneo squalificato).

Audace Cerignola (3-4-3): Krapikas, Martinelli, Allegrini, Ligi, Russo, Bezzon (83’ Botta), Ruggiero, Tentardini, D’Andrea, Malcore (77’ Sosa), Leonetti (83’ Coccia). A disposizione: Fares, Trezza, Prati, Gonnelli, Vitale, De Luca, Carnevale, Neglia. Allenatore: Ivan Tisci.

Reti: 42’ D’Andrea (AC), 92’ Guida (T).

Ammoniti: Maestrelli, Esempio, Franco (T); Allegrini, Martinelli, Sosa, Ligi (AC).

Angoli: 7-2. Fuorigioco: 6-0. Recuperi: 2’ pt, 5’ st.

Nota: Krapikas (AC) para rigore a Maniero al 74’.

Arbitro: Djurdjevic (Trieste). Assistenti: Monaco (Termoli)-Lisi (Firenze). Quarto ufficiale: Petraglione (Termoli).