Rete idrica, da marzo i lavori. Bonito: “Ripresa interlocuzione interrotta da anni”

“La nostra città, da oltre sei anni, non conosce interventi dell’Acquedotto Pugliese perché, semplicemente, nessuno glieli ha chiesti e nessuno si è rivolto a loro per chiedere che venisse completata la rete idrica e fognante laddove lacunosa o mancante”. Il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, dà notizia degli interventi – a partire da marzo- di ripristino e costruzione della rete idrica e fognante nella città ofantina. “Questa Amministrazione -prosegue il primo cittadino- ha fatto ciò che non era stato fatto in passato e ha chiesto udienza ai vertici AQP ottenendo stanziamenti per alcuni interventi importanti. Dopo venticinque anni, quindi, l’Autorità Idrica Pugliese torna a Cerignola per portare la rete idrica e fognaria in zone oggi non fornite”. Si parte, il prossimo mese, con Via Colonnello Bernardo Taddeo, Via Europa-Candela, Via Ragusa.

Successivamente sono programmati interventi su via San Ferdinando, Via Pirandello, Via Bolzano, Via Brunico, Viale Russia, Via Monte Amiata, Viale dei Mandorli, Via Rosati, Via dei Salici, Viale degli Oleandri, Via Marsala, Via SS. Maria Ausiliatrice, Via Plebiscito. “Dopo i lavori sarà premura dell’Autorità Idrica Pugliese ripristinare il manto stradale. È assurdo –conclude Bonito- che intere fette di città restino sfornite di servizi primari ed è grave che nessuna Amministrazione, pur con la completa disponibilità delle autorità competenti, abbia interpellato gli organi preposti. Da noi sono state richieste infrastrutture per complessivi 7 chilometri”.