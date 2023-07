“Rimandato a settembre” il confronto pubblico fra le forze del centrosinistra

Pubblichiamo di seguito e integralmente, una nota stampa giunta in redazione dall’associazione politica “Noi-Comunità in movimento”, nella quale si annuncia il rinvio del confronto pubblico promosso dalla stessa e rivolto a tutte le componenti del centrosinistra locale.

Con la trasparenza e chiarezza che, speriamo sempre, ci appartiene, vogliamo rendere noto alla città e a tutti e tutte gli interessati che la data odierna sarebbe stata quella utile a “mettere in scena” il tanto atteso confronto pubblico fra tutte le forze del centrosinistra locale, di maggioranza e di minoranza. Qualche settimana fa vi fu un sereno e piacevole incontro interlocutorio e preparatorio fra i principali partiti e rappresentanze, in cui venne manifestato il consenso e l’apprezzamento per tale iniziativa con l’indicazione sommaria della data del 27 luglio, appunto. Complice, però, l’assenza di altri invitati e la necessità di sentirli, eravamo in attesa di aggiornamenti e determinazioni finali dalle controparti, mai giunte in via ufficiale. Salvo qualche dichiarazione uscita qui e lì, sul punto, sui giornali, anche da parte del sindaco, e interlocuzioni a carattere più personale che ufficiale. Immaginiamo, o meglio siamo certi, che, senza colpa di nessuno, e men che meno di chi, rappresentando i partiti a quell’incontro, aveva manifestato entusiasmo, tale mancanza sia dipesa dalle agitazioni che muovono questi giorni nell’imminenza di un consiglio comunale turbato dai rumors relativi alla carica della presidenza del consiglio, mai così poco salda. In ogni caso, siamo certi di poter riannodare il filo del discorso, rendendoci ancora una volta pronti e disponibili al dialogo, per i primi di settembre. In un rinvio che non sappia però di bocciatura, anzi. E, come sempre, renderemo noto ogni nostro passo in tal senso, con trasparenza e positiva perseveranza.