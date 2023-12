Rinforzo in casa Pallavolo Cerignola, arriva la schiacciatrice Gidere Luna Ba

La Mandwinery Pallavolo Cerignola SSD ARL comunica di essersi assicurata, per la stagione 2023-2024, le prestazioni della schiacciatrice umbra Gidere Luna Ba. Con origini senegalesi da parte di padre, la classe 2002 andrà a rafforzare il roster Fucsia. Nelle precedenti stagioni, sottolineiamo quella perugina della Trevi Volley, militando dalla U18, passando per la vittoria del titolo Regionale in U19 fino alla Serie B1 nella stagione 2022/23; ma nella sua cronistoria abbiamo all’attivo anche un’esperienza in B2 alla Volley Team Bologna. Ecco le sue prime dichiarazioni: “Sono davvero felice di entrare a far parte di un gruppo così unito come quello della Pallavolo Cerignola. Sono state spese molte belle parole da parte di chi, al contrario di me, era già passato da queste parti. Non vedo l’ora di iniziare questo mio nuovo percorso e conoscere tutto lo staff tecnico e le ragazze”.