Riparte la Mandwinery Pallavolo Cerignola, 3-1 alla Panbiscò Leonessa Altamura

Unico diktat quando si ritorna al PalaDileo: i tre punti. Quello giocato, match valevole per la quarta giornata di campionato nazionale femminile B2 termina con una vittoria in quattro set per 3-1. Come già anticipato, è stata una gara delineata dalle continue e variegate emozioni, in tutto esaltate dal sensazionale calore dei nostri supporters Fucsia, che anche ieri sera hanno risposto presente alla chiamata del sestetto di Capitan Altomonte. Con una sola novità nello starter iniziale, Tarantini al posto di una acciaccata Colucci, le Pantere fanno subito capire l’andamento della gara: ritmi alti e belle giocate che trovano impreparata la Panbiscò Altamura, con un 25-14 che alza ancora di più i decibel del palazzetto ofantino.

Nonostante l’ottimo inizio della Mandwinery e l’iniziale svantaggio, le ospiti reagiscono e conquistano il secondo set che vale il momentaneo pareggio dell’incontro (11-25). Focus delle emozioni è tutto nel terzo parziale dove entrambe le formazioni danno vita ad uno scambio di giocate importanti, ma saranno le giocatrici di casa a spuntarla con un 25-23 da batticuore. L’ultimo set vede una Cerignola determinata a liquidare la pratica con il risultato di 25-22. Tre punti importanti che permettono di dimenticare la sconfitta di Bisceglie e proiettarsi con fiducia sul prossimo impegno, domenica prossima, 5 novembre, a Monopoli.