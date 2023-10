Riprendere la marcia dopo il primo stop in campionato: il Cerignola ospita la Casertana

Rialzare la testa dopo la beffarda sconfitta ad Avellino: è l’intento dell’Audace Cerignola nella sfida interna di domani con la Casertana, nell’undicesima giornata del girone C di serie C. I ragazzi di Ivan Tisci nel turno infrasettimanale hanno ceduto quasi all’ultimo tuffo agli irpini dell’ex Pazienza, ma solo il risultato è stato avverso, perché i gialloblù hanno esibito una prova di enorme orgoglio, determinazione e compattezza, sebbene abbiano sofferto l’inferiorità numerica dalla mezzora del primo tempo. Una trasferta dalla quale l’Audace è tornato con delle ulteriori certezze e con la consapevolezza di potersela giocare con qualunque avversario. Il primo stop in campionato non cancella quanto di buono evidenziato nelle ultime uscite, né il percorso intrapreso che sta dando i suoi frutti, con praticamente un terzo della stagione ancora da sostenere. L’impegno ormai alle porte, a conclusione di un trittico in otto giorni, non sarà facile per la fiducia degli avversari ma anche e soprattutto perché c’è stato poco tempo per ricaricare le energie in seguito a due battaglie autentiche con Latina prima ed Avellino poi. Ciononostante – e con l’aiuto del proprio pubblico -, gli ofantini non varieranno la propria impostazione e infonderanno la stessa carica ammirata nelle più recenti apparizioni.

Tisci dovrà fare i conti quindi con una infermeria affollata (assenti Sainz-Maza, Ghisolfi, Leonetti, Gonnelli e Bezzon) e i dubbi relativi alla presenza di Ligi e Capomaggio, involontari protagonisti di uno scontro aereo al “Partenio-Lombardi” che ha lasciato in eredità qualche punto di sutura al capo. Il mister ligure dovrà optare per un undici nel quale ci sia qualche forza fresca in più, possibile il ritorno di Russo in difesa mentre Sosa si candida a comporre il duo di trequartisti con D’Andrea. Fra i pali, al posto dello squalificato Krapikas, confermatissimo Trezza.

Ripescata in serie C e partita con notevole ritardo rispetto al resto della compagnia, la Casertana sta indubbiamente ben figurando come testimoniano i 14 punti in classifica e il bilancio complessivo di tre vittorie, cinque pareggi e due sconfitte. Il ds Degli Esposti (con un passato a Cerignola) ha affidato allo storico vice di Zeman, Vincenzo Cangelosi, un organico di tutto rispetto per affrontare la categoria. Gli elementi più rappresentativi sono il portiere Venturi, i difensori Calapai, Aya, Celiento, Fabbri e Sciacca, i centrocampisti Damian e Toscano, gli attaccanti Carretta, Montalto e Curcio, quest’ultimo miglior marcatore con quattro centri. Reduci dalle affermazioni sul Brindisi e soprattutto sulla capolista Juve Stabia, i ‘falchetti’ hanno conquistato ben nove punti in trasferta: un dato che oltre all’entusiasmo attuale fa comprendere che il match di domani non sia facile. I rossoblù si disporranno col 4-3-3, assenti soltanto Aya e Fabbri in difesa, più il terzo portiere.

Nell’ultimo precedente fra le due formazioni, nella stagione 2021/22 in serie D, il 6 marzo 2022 successo cerignolano per 3-0, con le marcature di Malcore (doppietta) e Agnelli. Calcio d’inizio al “Monterisi” alle ore 18.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Virgilio, della sezione di Trapani.