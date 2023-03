Ritornano i furti delle targhe. Diverse segnalazioni in zona Duomo

Un classico dei piccoli reati: il furto delle targhe auto per chiedere poi un mini-riscatto funzionale alla restituzione. Nessuna novità, in passato più volte si è assistiti a tale fenomeno. La notizia è che, proprio nei giorni scorsi, alcuni automobilisti hanno subito tale furto in zona Duomo.

LA DINAMICA Effettuato il furto, lo stesso ladro o un suo complice avvicinano il malcapitato promettendo di poter ritrovare e quindi restituire la targa in cambio di un “regalino” economico. Spesso la vittima, pur di non imbattersi nella trafila per richiedere il duplicato, paga e ritorna in possesso della propria targa. La richiesta economica è circa 50 euro.