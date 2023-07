Rotary Club di Cerignola, festeggiato il passaggio del martelletto da Cinzia del Corral ad Antonio Russo

Il Rotary Club di Cerignola ha festeggiato il passaggio del collare della presidenza da Cinzia del Corral ad Antonio Russo per l’a.s. 2023-2024, presenti la PDG Mirella Guercia, socia del Club, Saulle Cavalera, presidente del Rotary Club di Nardò. Cinzia del Corral, Presidente uscente, ha ripercorso l’anno da Lei presieduto e ringraziato il Direttivo ed i soci tutti per aver contribuito al conferimento al Club della medaglia, quale riconoscimento distrettuale per gli obiettivi raggiunti, ricevuta dal PDG Nicola Maria Auciello durante il congresso distrettuale che ha visto il passaggio del collare al Governatore in carica, Vincenzo Sassanelli. I soci Mimmo Dileo, Francesco di Biase e Cinzia del Corral hanno ricevuto la PHF, “Paul Harris Fellow”, massima onorificenza rotariana, dallo stesso PDG.

Il Presidente, Antonio Russo, ha tracciato le linee programmatiche del Rotary Club di Cerignola in accordo con il motto del presidente internazionale Gordon Mclnally, “Creiamo Speranza nel mondo”, un sentimento di attesa fiduciosa ed operosa che sa coinvolgere i rotariani, e non solo, per essere fucina di futuro in continuità con l’operato di chi lo ha preceduto e seguirà: il lavoro di una squadra affiatata come ha indicato il Governatore Distrettuale, Vincenzo Sassanelli. Il Presidente, Antonio Russo, ha citato Piero Angela: «Le persone che vanno in montagna sono già delle persone affidabili perché fanno un tipo di attività, per loro gratificazione, che è difficile, faticosissima, di responsabilità, d’intelligenza nonostante nessuno sia lì ad applaudirli: questo è dimostrazione di carattere» per sintetizzare la sua visione dell’essere rotariano il cui obiettivo primario è fare la differenza nella vita delle persone, della comunità, senza aspettative di plausi se non essere una grande famiglia, unita dal desiderio di fare la differenza.

Per questo, uno dei punti focali del suo programma è l’attenzione al territorio di appartenenza al Club, Cerignola e 5 Reali Siti: «Attenzione alle nostre istituzioni, alle nostre tradizioni, alla nostra cultura, alla nostra economia in continuità con il lavoro svolto, concentrerò l’attenzione su progetti che aiutino sviluppo della nostra città». Di seguito, ha presentato il suo Direttivo composto da Cinzia del Corral, Giovanni Esposito, Valerio Caira, Giuseppe Pedarra, Casimiro Dileo, Luigi Zangrilli, Nicola Netti, Vincenzo Simeone, Matteo Falco, Vincenzo Errico, Saverio Russo, Giuseppe Aucello. Congiuntamente, il Club InnerWheel di Cerignola ha festeggiato il passaggio del collare alla presidenza consegnato da Maria Santomartino a Iride Palladino.