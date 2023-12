Rubarono due auto a Corato nell’aprile scorso, arrestati due uomini di Cerignola

Due uomini di Cerignola (Foggia) di 40 e 22 anni sono stati arrestati, e portati in carcere, perché ritenuti responsabili di due furti d’auto avvenuti nel comune di Corato, in provincia di Bari, la notte del 3 aprile scorso. Il primo è pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, il secondo è incensurato. Le indagini partirono dopo la querela dei proprietari delle auto: la prima macchina, dopo essere stata rubata, era stata abbandonata poco dopo in una via vicina e restituita al proprietario. La seconda, invece, è stata ritrovata «completamente cannibalizzata» (come scrive la polizia che ha eseguito gli arresti) nel territorio di Cerignola. I poliziotti hanno ricostruito la dinamica dei furti acquisendo i filmati delle telecamere di sorveglianza della città, in cui si vedono i due aggirarsi per le vie di Corato cercando le auto «bersaglio», compiere il furto (aprendo le portiere con un grimaldello e manomettendo l’impianto di accensione sotto lo sterzo) e fuggire verso Cerignola. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Trani, è stata richiesta dalla Procura. (tratto da lagazzettadelmezzogiorno.it)