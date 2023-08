Sabato 12 agosto a Cerignola il musical “Maria, Donna per un giorno, Madre per sempre”

Sabato 12 agosto alle ore 20,30 (dopo la S. Messa) nella chiesa “Maria SS. Assunta in cielo” di Cerignola la Parrocchia e l’Arciconfraternita in occasione dei festeggiamenti della festa dell’Assunta presentano il Musical dal titolo: “Maria, Donna per un giorno, Madre per sempre”. Trattasi di una Meditazione Musicale Mariana scritta ed interpretata da Enzo Cibelli già autore di spettacoli di arte sacra presentati in anni precedenti come Recital, Musical, etc.. Il Musical è composto di nove brani a ricordare i nove giorni della novena dedicati alla Madonna più un fuori programma. Il repertorio scelto, di autori famosi come De André, Gen Rosso, Espinosa, e persino Elton John, è datato come si dice oggi “vintage”, tuttavia i brani sono stati rivisitati e riarrangiati in chiave moderna.

La rappresentazione è multimediale: una breve prefazione fornirà notizie e dati storici sui brani presentati; inoltre durante l’esecuzione dei canti, saranno proiettate su un Maxi schermo delle immagini a tema. La serata tutta dedicata a Maria Assunta in Cielo è tutta da vivere, con devozione, ma anche con fervida meditazione, nella splendida cornice della Chiesa dell’Assunta assieme al suo parroco don Saverio Grieco sempre attento ed impegnato nello svolgere il suo mandato. Nella storia della tradizione della Chiesa, ma nell’evoluzione dei tempi, anche quest’evento deve considerarsi evangelizzazione.