Saldi invernali, domani 5 gennaio la partenza in Puglia

Nuovo anno vuol dire inizio dei saldi invernali: il 5 gennaio sarà la volta della Puglia. Secondo le stime di Confcommercio ogni persona spenderà circa 133 euro per un giro di affari che si prevede, a livello nazionale, di oltre 4 miliardi di euro. “Non possiamo certo affermare che i saldi abbiano lo stesso peso che avevano anche solo cinque o sei anni fa, ma è indubbio che continuino a essere un aiuto importante per rafforzare la liquidità degli operatori commerciali e in questo periodo, non certo roseo visti i rincari delle materie prime e la forte inflazione, è fondamentale che non si perda la fiducia in questo strumento commerciale. Fiducia è la parola d’ordine di chi lavora a contatto con i propri clienti, la relazione che si instaura tra chi ha un negozio e chi lo frequenta per gli acquisti è la cosa più preziosa su cui si poggia il commercio. Mi auguro quindi, nonostante le evidenti difficoltà, che anche quest’anno si possa rinnovare questo sentimento e che la campagna dei saldi invernali possa essere non solo un’opportunità per i consumatori, ma anche per gli esercizi commerciali”.

Come ogni anno gli uffici di Confcommercio Foggia hanno stilato alcune indicazioni sia per chi fa gli acquisti che per gli operatori commerciali: