Scomparsa Berlusconi, il cordoglio dell’Audace Cerignola e del presidente Nicola Grieco

La scomparsa di Silvio Berlusconi ha risalto anche per quanto ha dato allo sport e in particolare al calcio italiano, con i suoi tantissimi successi alla guida del Milan e, più di recente, con il Monza approdato per la prima volta in serie A e resosi protagonista di un campionato ad alto livello in massima serie. Attraverso una breve nota pubblicata sui canali social della società, il presidente dell’Audace Cerignola Nicola Grieco ha espresso il cordoglio per la dipartita, a nome della società gialloblu: «Ci lascia uno dei presidenti più vincenti e longevi della storia del calcio. Ho avuto modo di incontrarti e apprezzarti. Oggi è un giorno triste per l’Italia e per chi ama il gioco più bello del mondo. Dall’Audace Cerignola condoglianze alla famiglia Berlusconi».