Scritta sui muri delle attività professionali di Angiolino e De Cosmo: «Sporco foggiano»

La sconfitta nella finale di ritorno playoff, dopo il ko in quella di andata, ha fatto svanire la promozione in serie B per il Foggia, che nel suo percorso postseason aveva eliminato l’Audace Cerignola nel primo turno della fase nazionale. Arrivato il verdetto del campo, questa mattina sono apparse delle scritte sulle attività di alcuni professionisti cerignolani, vicini alla società rossonera (nel presente o nel recente passato) con incarichi dirigenziali o come persone più vicine alla presidenza. Attraverso un post su Facebook, Angelo Angiolino ha pubblicato la foto con le parole “Sporco foggiano” redatte con bomboletta spray sulla saracinesca della sua attività. Queste le parole dello stesso Angiolino: «Buongiorno a tutti, anche e soprattutto a chi questa notte ha, con questa scritta, imbrattato la saracinesca del mio studio. Non perderò del mio tempo lavorativo per guardare la registrazione del filmato delle telecamere, ne di adire le vie legali, se non altro perché darei loro maggiore importanza. Sicuramente si tratterà di “persone” che con il Calcio non hanno nulla a che fare e che fanno dell’odio, rancore e cattiveria ragione di vita. Il Calcio è aggregazione, divertimento, goliardia, sfottò, sempre nei canoni e principi sani di Vita. A loro rispondo, IO SONO PULITO DENTRO e non permetterò loro di tarparmi le ali per uno sport che amo sin da bambino. W Il Calcio».

Lo stesso messaggio, con identiche parole, è apparso sui muri attigui allo studio professionale di Francesco De Cosmo, noto commercialista e candidato sindaco di Cerignola nell’ultima tornata elettorale amministrativa, fra i più stretti collaboratori del presidente del Foggia Nicola Canonico.