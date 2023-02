Scrivo per…l’ennesimo atto vandalico alla scuola dell’infanzia in via XXV aprile | Foto

Torna la rubrica “Scrivo per…”, dedicata alla segnalazioni dei cittadini. Una nostra lettrice ci informa dell’ennesimo atto vandalico (il terzo in poco tempo) che ha come bersaglio la scuola dell’infanzia in via XXV aprile, afferente all’Istituto Comprensivo “Carducci-Paolillo”. Nella mail giunta in redazione, anche alcune foto a testimonianza dei danni e del disagio recato a chi frequenta il plesso.

Salve, sono la mamma di un piccolo di 3 anni e sono di Cerignola. Mio figlio frequenta la scuola in via venticinque Aprile: per ben tre volte l’asilo ha subìto danni, due notti fa e l’altra notte alcuni si sono introdotti e hanno rubato tutto il materiale per i piccoli. Questa cosa a noi mamme addolora molto, diffondete al più presto la notizia e vi invio delle foto.

Questo slideshow richiede JavaScript.