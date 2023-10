Seconda affermazione interna per la Flv Cerignola, Pallavolo Pozzuoli superata 3-0

Seconda vittoria casalinga e in generale per la Flv Cerignola, che ieri al pala “Tatarella” ha superato 3-0 (26-24; 25-22; 25-13 i parziali) la Pallavolo Pozzuoli, nella terza giornata del girone I di serie B2. Il sestetto ofantino ha così subito voltato pagina, dopo lo stop imposto nel precedente turno dall’Ancis Villaricca. Coach Tauro ha confermato dall’inizio il 6+1 composto da: Distaso in regia e Viscito sulla diagonale; Chiesa e Trabucco laterali; Piarulli e Silvestre centrali, più Sollecito libero. L’avvio della sfida è stato piuttosto morbido delle rossogialloblu, le quali hanno sofferto le iniziative delle avversarie campane, arrivate ad un passo dall’aggiudicarsi la prima frazione. Sul 17-23 imperiosa la rimonta delle padrone di casa, anche in virtù dell’ingresso di Puro al palleggio negli scambi precedenti: si è andati così ai vantaggi, dove si è completata l’opera per il primo cambio di campo. Al rientro sul parquet la Flv si è presentata galvanizzata, anche se le puteolane hanno continuato ad insidiarne l’azione, non riuscendo ad evitare il doppio svantaggio.

Decisamente col vento in poppa, Cerignola nel terzo periodo ha spadroneggiato (come l’ampio scarto indica), permettendo la conquista della seconda gioia in campionato avendo ritrovato incisività e percentuali alte in praticamente tutti i fondamentali. Nel prossimo turno, le ragazze di Tauro saranno impegnate sabato in trasferta, opposte alla Volare Benevento, fra le formazioni ancora a secco di punti in classifica.