Settimana mondiale dell’allattamento materno, giovedì 6 incontro a Cerignola

Sensibilizzare le donne sull’importanza dell’allattamento materno ai fini di un sano sviluppo del bambino. È con questo obiettivo che le ostetriche del Consultorio Familiare di Cerignola, ubicato all’interno dei Servizi distrettuali di via XX Settembre (Piano Terra), hanno organizzato una giornata dedicata all’allattamento al seno per celebrare la Settimana Mondiale dell’Allattamento Materno 2023. Giovedì 5 ottobre, pertanto, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, le mamme che hanno frequentato le precedenti sessioni dei corsi di accompagnamento alla nascita incontreranno, insieme ai loro bambini, le future mamme, attualmente prese in carico dal servizio. Un momento di condivisione di esperienze, sensazioni ed emozioni, coordinato dalle ostetriche Marina Dinisi e Adriana Sciscio. Come evidenziato dal Ministero della Salute “Per un neonato non c’è alimento migliore del latte della sua mamma. Il latte materno, infatti, apporta tutte le sostanze essenziali che gli assicurano un’ottima crescita, inoltre la sua particolare composizione nelle prime poppate (il colostro) gli garantisce importanti fattori protettivi in grado di salvaguardare la sua salute futura e difenderlo dalle infezioni”.

Per informazioni: 0885.419261

Per approfondimenti: https://bit.ly/3PFSk4T