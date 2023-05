Sgarro: «Consiglio comunale sull’ospedale, ancora nessun documento della maggioranza»

Pubblichiamo di seguito e integralmente, un comunicato stampa del consigliere comunale di opposizione, Tommaso Sgarro. Nella nota si sottolinea la mancanza di un documento redatto dall’Amministrazione, in seguito al Consiglio monotematico sull’ospedale “Tatarella”.

A un mese esatto dal 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐈𝐆𝐋𝐈𝐎 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐀𝐋𝐄 𝐒𝐔𝐋𝐋’𝐎𝐒𝐏𝐄𝐃𝐀𝐋𝐄 𝐃𝐈 𝐂𝐄𝐑𝐈𝐆𝐍𝐎𝐋𝐀 siamo ancora in attesa del documento che la maggioranza si era impegnata a redigere contente le richieste da inviare al Direttore dell’ASL FG per il rilancio del “Tatarella”. Nel frattempo sono montate l’amarezza, la rassegnazione e le preoccupazioni di tante operatrici e tanti operatori sanitari. L’assenza di risultati, fosse anche solo di un testo CHIARO e di una presa di posizione DECISA dopo quella sterile e mal organizzata discussione, hanno mostrato la poca credibilità dell’azione amministrativa rispetto ai problemi emersi. Del resto il giorno dopo il direttore Nigri era stato piuttosto chiaro dicendo che eventuali richieste avrebbero dovuto essere inviate alla politica regionale, grande assente in quell’occasione, e non a lui. Insomma abbiamo scherzato, ma 𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚̀ 𝐞 𝐢𝐥 𝐬𝐮𝐨 𝐨𝐬𝐩𝐞𝐝𝐚𝐥𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐦𝐞𝐫𝐢𝐭𝐚𝐯𝐚𝐧𝐨 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐬𝐢̀ 𝐛𝐫𝐮𝐭𝐭𝐚 𝐟𝐢𝐠𝐮𝐫𝐚. 𝑸𝒖𝒂𝒍𝒄𝒖𝒏𝒐 𝒅𝒐𝒗𝒓𝒆𝒃𝒃𝒆 𝒄𝒉𝒊𝒆𝒅𝒆𝒓𝒆 𝒔𝒄𝒖𝒔𝒂!