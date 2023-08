Sgarro: «Su concorsi, appalti e altre situazioni….e alla città chi ci pensa?»

Il consigliere comunale del movimento Noi-Comunità in movimento, Tommaso Sgarro, in un comunicato stampa che segue integralmente prende posizione sulle ultime questioni che hanno riguardato la politica cittadina.

Concorso per la polizia locale, sistemazione delle fontane, gare di padel, se qualcuno ha rilevato profili di illegalità è giusto denunci agli organi competenti. Ma all’Amministrazione Bonito andrebbe piuttosto fatto notare come: il cartellone estivo sia stato non all’altezza, poco e mal comunicato alla cittadinanza, a differenza di quanto accaduto altrove in Provincia. Cerignola necessita di una seria riforma dei servizi di decoro; questi interventi affrontati sull’onda dell’emergenza, senza una programmazione e alla spicciolata, sono poco efficaci, con costi più o meno contestabili e alimentano polemiche. Non occorre giocare con i disegni: Piazza Duomo avrebbe solo bisogno di un serio intervento di pavimentazione e manutenzione; Largo Matera, ha un enorme problema urbanistico che non basta qualche disegno a risolvere. Il bando per la raccolta e spazzamento dei rifiuti ricalca il fallimentare servizio di questi anni a costi esorbitanti, contiene una serie di elementi che prospettano ulteriori problematiche per il personale, e non impatta sulla riduzione della TARI più alta d’Italia che la città è costretta a pagare. Quando si deciderà di intervenire su problemi e situazioni che riguardano l’intera Cerignola? È la risposta che tutta la cittadinanza attende; le polemiche degli ultimi giorni rischiano di spostare l’attenzione dai veri problemi.