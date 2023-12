Si conclude con una sconfitta a Castellaneta il 2023 della Flv Cerignola

Si chiude con una sconfitta il 2023 della Flv Cerignola, che sabato pomeriggio è stata superata 3-0 dalla Greenergy Castellaneta (25-21; 25-19; 25-12 i parziali). La sfida alla vigilia si prospettava complicata, perché le tarantine provenivano da ben sei vittorie consecutive e in casa si fanno sempre rispettare. Coach Tauro ha scelto inizialmente il 6+1 composto da: Puro al palleggio e Viscito sulla diagonale; Chiesa e Trabucco laterali; Piarulli e Silvestre centrali, più Sollecito libero. Primo set complessivamente discreto delle ofantine, fino alla metà del suo svolgimento in scia delle avversarie: nella parte conclusiva però le padrone di casa allungano di qualche lunghezza, gestendo il margine fino al cambio di campo. Nella seconda frazione, le biancorosse si pongono subito al comando delle operazioni e dimostrano il proprio stato di forma ottimale, coprendo bene in difesa e portando delle offensive precise ed efficaci in prima linea. Nel terzo periodo, le rossogialloblù restano in gara solo per le primissime fasi, poi Castellaneta prende il sopravvento e chiude con autorità la contesa. La Flv resta così in quintultima piazza con 14 punti, nelle sabbie mobili della classifica: al rientro dalla sosta per le Festività natalizie, domenica 14 gennaio in calendario il match interno con San Giorgio del Sannio.