Si ritira la sfiducia alla Ditommaso, passa Il Dup

Nel consiglio comunale, tenutosi lo scorso 30 novembre, invece che procedere ad una discussione, il consigliere Merra (Pd) chiede il ritiro/rinvio della mozione di sfiducia al Presidente del Consiglio Sabina Ditommaso, seppure vi sono numeri e uomini (assente il solo Dalessandro, ndr) per procedere e arrivare fino in fondo. La ragione dell’andare oltre la mozione di sfiducia sarebbe la necessità di dar spazio ad altri punti all’ordine del giorno posti ad integrazione e 48 ore dal consiglio, che sarebbero più urgenti.

È Rino Pezzano però a focalizzare la questione: «il punto di ritira perché avete risolto i vostri problemi in maggioranza – la volontà di sfiduciare – o perché non avete il coraggio di andare avanti su questa mozione che avete firmato a giugno scorso. La presidente Ditommaso con la convocazione di questo consiglio vi ha messo di fronte alle vostre responsabilità, smascherandovi». Tommaso Sgarro chiede, in tandem con Antonio Giannatempo, di rimandare il Dup (Documento unico di Programmazione), poiché vi sono state meno di 48 ore per studiare le carte. Per Gerardo Valentino dietro queste richieste di rinvio del Dup vi sarebbe la volontà di bloccare l’incedere della maggioranza e frenare il sui «movimentismo amministrativo». Critica l’opposizione rispetto ad una «visione quasi romantica dell’azione amministrativa». Alla fine si vota e il rinvio non passa. L’opposizione esce dall’aula, mentre volano le solite parole poco galanti.

Si passa al Dup con l’assessore al Bilancio Pietro Gianfriddo che lo illustra nel dettaglio: 30 progetti finanziati già in fase di attuazione e per i quali si è già ottenuto il finanziamento: rigenerazione urbanistica, transizione ecologica, istituzione, inclusione, coesione sociale, fino alla digitalizzazione e all’innovazione, sostegno a turismo e cultura per oltre 35 milioni di euro. Ancora l’auditorium a Santa Barbara, i lavori di ristrutturazione del campo sportivo Cianci. Con 15 voti favorevoli e 10 assenti il punto viene approvato, così come gli altri inseriti nell’odg.