Siccità 2022, online le domande per il contributo

È online sul sito del Comune di Cerignola la domanda di accesso ai contributi messi a disposizione in seguito alla dichiarazione dello stato di calamità naturale – causa siccità -verificatasi sul territorio pugliese dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022. “L’inoltro delle domande degli agricoltori cerignolani – spiega l’assessore all’agricoltura Sergio Cialdella- è previsto entro e non il 21 febbraio prossimo, ossia a 45 giorni dalla pubblicazione del decreto Masaf, mentre le aziende i cui agri si estendano in più comuni devono presentare la candidatura al Comune in cui ricade la maggiore superficie aziendale oggetto di calamità naturale”. “Come sappiamo – prosegue Cialdella – la siccità, conseguenza naturale di un cambiamento climatico che sta incidendo in maniera massiva sulle produzioni, ogni anno rischia di mettere in serio pericolo la nostra economia agricola. Mettiamo pertanto a disposizione dei nostri agricoltori tutti gli strumenti utili a lenire tutte le criticità di un comparto che, tra caro prezzi e caro energia, è fortemente penalizzato”. Tutte le informazioni utili per accedere al sussidio potranno essere consultabili sul sito dell’Ente all’indirizzo: https://www.comune.cerignola.fg.it/cerignola/po/mostra_news.php?id=1653&area=H.

“È un ulteriore aiuto dello Stato nei confronti del comparto agricolo e – rimarca il sindaco Francesco Bonito- confidiamo nell’invio di altre risorse straordinarie per poter far fronte alle innumerevoli difficoltà del settore. Questa Amministrazione, per quanto di sua competenza, si sta adoperando per offrire aiuto concreto alle aziende agricole che costituiscono il cuore pulsante dell’economia cerignolana e dell’intera provincia di Foggia”.