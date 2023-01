Sicurezza e viabilità, iniziati i lavori su via Santo Stefano

“Iniziano i lavori di rifacimento stradale anche su Via Santo Stefano. Stiamo curando non solo la viabilità e la sicurezza all’interno del centro urbano, ma ci stiamo preoccupando di riqualificare le arterie extraurbane maggiormente frequentate”. Il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, annuncia l’avvio dei lavori su via Santo Stefano, nell’agro del centro ofantino, attraverso i fondi regionali del programma Strada x Strada, che hanno portato nella città 2.2 milioni di euro da utilizzare nel rifacimento stradale urbano ed extraurbano. Le arterie individuate sono circa 20. “E, come sempre, ci ritroviamo di fronte allo stesso fenomeno: anni di incuria e abbandono – conclude Bonito- hanno “eroso” metri di carreggiata che adesso riconsegniamo alla collettività”.