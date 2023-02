Sicurezza sul web: aggiornata la lista dei siti illegali

Internet fa ormai parte della vita quotidiana di tutti, per lavoro o per svago: soltanto nel 2021, in Italia sono stati registrati ben 50 milioni di utenti, più del 70% della popolazione nazionale. Il web è sempre più presente e ciò spiega quanto sia attuale e fondamentale il tema della sicurezza informatica: le persone devono poter navigare e acquistare senza incorrere in spiacevoli inconvenienti e sapere che la loro privacy e i loro dati personali sono tutelati. In quest’ottica, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aggiorna periodicamente la lista dei siti non autorizzati a operare nel settore delle scommesse e del gioco per offrire ai cittadini la massima sicurezza anche nell’ambito ludico. L’ultima lista diramata a novembre 2022 ha oscurato 9422 siti internet, tre in meno rispetto all’ultimo aggiornamento: si tratta di siti non autorizzati alla raccolta di scommesse e di gioco in Italia, oscurati in quanto privi del permesso a proporre, per via telematica, lotterie, scommesse, concorsi pronostici e giochi con vincite in denaro.

Ma non è tutto: nella “black list” anche i siti che contenevano pubblicità, diretta o indiretta, di tali prodotti e/o di software realizzati per eludere l’inibizione di siti non autorizzati disposta da ADM. Infatti, per trascorrere del tempo libero giocando online senza inconvenienti, è importante rivolgersi soltanto ai casino AAMS legali in Italia, controllati e certificati dallo Stato, che devono rispettare gli standard di sicurezza stabiliti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e che, per questo, sono garanzia di affidabilità per chi desidera intrattenersi sul web in modo legale e sicuro. Affidarsi alle piattaforme AAMS significa divertirsi senza rischiare tentativi di hackeraggio oppure truffe, poiché si ha la garanzia che vengano regolarmente sottoposte a controlli severi.

Gli utenti possono, così, vivere un’esperienza di gioco nella tranquillità più assoluta, certi di non incorrere in frodi e di giocare legalmente. Inoltre, giocare sui siti legali offre la certezza che i giochi rispettino le percentuali di vincita corrette e la sicurezza di ritirare le proprie vincite. I siti illegali, invece, spesso chiudono all’improvviso oppure bloccano gli account dei giocatori che hanno vincite notevoli impedendo di prelevare.