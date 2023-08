Simona Sollecito nuovo libero della Flv Cerignola che conferma anche la palleggiatrice Eleonora Puro

Un nuovo arrivo e un’altra conferma: prende sempre maggior forma l’organico della Flv Cerignola, che parteciperà al campionato di serie B2 di volley. La società ofantina ha comunicato l’ingaggio nel ruolo di libero di Simona Sollecito, giocatrice di indubbia esperienza. Dopo due campionati al vertice con la formazione fasanese de Il Podio Volley (con la quale ha conquistato la promozione in B1 la scorsa stagione), la giovinazzese – classe 1991 – giunge a Cerignola alla corte di coach Tauro come pedina fondamentale del nuovo roster. «Sono molto felice di approdare in una realtà sportiva del tutto nuova per me, avere stimoli diversi aiuta ad accrescere la motivazione che a Cerignola quest’anno non manca affatto – sostiene Sollecito ai canali social del sodalizio -. Sono convinta che nel prossimo campionato ci sarà da divertirsi e i presupposti per lavorare bene ci sono tutti. Non vedo l’ora di dare il mio contributo».

Dopo Francesca Mansi, un altro prodotto locale resta in maglia rossogialloblu: si tratta della palleggiatrice Eleonora Puro, ormai una veterana seppur si tratti di una atleta del 2002. Puro farà coppia in regia con il nuovo acquisto Alessia Distaso. «Sono contentissima di essere stata riconfermata per questa nuova stagione. Sarà l’anno di una squadra del tutto nuova dietro la guida di coach Tauro e sono certa che daremo il massimo, i presupposti per far bene ci sono tutti. Non vedo l’ora di iniziare anche quest’anno, ci vediamo al palazzetto», le sensazioni della cerignolana rilasciate sulle pagine della Flv.