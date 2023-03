Sono otto i blitz nell’ultimo anno con Cerignola protagonista

Cerignola negli ultimi 365 giorni è protagonista in ben otto blitz: Ecco l’elenco da settembre 2022 a oggi, con evento conclusivo la sequenza di arresti messi a segno lo scorso 16 marzo:

30 settembre 2022 – Anche cerignolani tra i 15 arresti disposti dal gip di Potenza per traffico di droga sull’asse Cerignola-Melfi.

25 ottobre – Cerignolani tra i 12 arrestati su ordinanze del gip di Trani per rapine e furti di camion in autostrada, poi smontati a Cerignola per rivendere le singole parti.

3 novembre – Eseguiti 17 arresti: 13 per 4 rapine a portavalori e camion anche in Campania e Piemonte; 4 per 32 episodi di riciclaggio auto

13 dicembre – Blitz San Cristoforo: 7 arresti anche per associazione per delinquere finalizzata a riciclare auto, trattori, semirimorchi rubati in varie zone d’Italia, smontati a Cerignola e rivenduti anche on line in tutta la nazione e in Polonia.

28 dicembre – Altri 9 arresti, e 39 indagati complessivi per 300 imputazioni, per ricettazione e riciclaggio auto.

8 febbraio 2023 – “Drug’s home” Cerignola: 5 arresti per 167 episodi di spaccio di droga.

14 marzo – Anche cerignolani tra i 10 indagati (6 arresti domiciliari, 4 obblighi di dimora) della Procura di Avellino per spaccio di cocaina, crack, hashish e marijuana smerciata a Fontanarosa in Irpinia e rifornita da basso Tavoliere.

16 marzo – Blitz Cocktail: 24 ordinanze del gip di Bari (22 in carcere, 1 domiciliari, 1 carabiniere indagato per corruzione sospeso) per traffico e spaccio di droga con 3 clan individuati, armi, furto e corruzione.

(tratto da La Gazzetta del Mezzogiorno)