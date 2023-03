Sotto i riflettori del “Monterisi”, il Cerignola attende la Virtus Francavilla anch’essa in zona playoff

Altro appuntamento sotto i riflettori per l’Audace Cerignola, nella 31^ giornata del girone C di serie C: domani, sarà ricevuta la Virtus Francavilla per il penultimo derby regionale del ritorno. I ragazzi di Michele Pazienza nel precedente turno sono stati sconfitti 2-1 dalla Turris, interrompendo così la serie di cinque risultati utili, tornando ad assaporare il gusto amaro di uno stop dallo scorso 30 gennaio. Il terzo posto si è allontanato di qualche lunghezza, ma per quanto possa essere ritenuto un reale obiettivo, resta il fatto che il Cerignola sia sempre presente fra le migliori del torneo. Si aprirà un nuovo e molto importante trittico per i gialloblu, che mercoledì andranno a Picerno e domenica prossima attenderanno il Foggia: in base a ciò che si riuscirà ad ottenere, ci sarà qualche indizio in più sulla posizione da centrare in chiave playoff, un traguardo che a vedere la classifica al momento è abbastanza consolidato. In settimana si è posto il primo tassello per la prossima stagione, ovvero la conferma del ds Elio Di Toro: un fondamentale passo per programmare con rinnovata adeguatezza e, chissà, anche ambizioni al rialzo. Un Audace voglioso di ripartire di slancio, potendo contare sul fattore campo che poco ha concesso alle avversarie: gli ofantini infatti hanno vinto in cinque delle ultime sei esibizioni interne.

L’assenza per squalifica di Capomaggio dovrebbe comportare il ritorno in difesa di capitan Allegrini, sempre se il barese sia in perfette condizioni: più sfumate ad onor del vero le ipotesi di posizionare nel terzetto arretrato elementi quali Coccia o Russo. Pazienza non di rado ha stupito nella lettura delle formazioni prima delle sfide, la considerazione degli impegni ravvicinati farà il resto, con gente come D’Ausilio, D’Andrea, Montini in cerca di chances nei rispettivi ruoli.

La Virtus Francavilla, con i suoi 39 punti, è risalita sino all’attuale ottava piazza: il bilancio complessivo parla di undici vittorie, sei pareggi e tredici sconfitte. Gli imperiali sono reduci dal blitz esterno ad Avellino e dal pareggio subito nel recupero con il Potenza, altrimenti sarebbe stata già sfondata quota 40. Tanto efficace sul proprio terreno, quanto dal bottino striminzito in trasferta: i biancazzurri lontano da casa hanno racimolato appena sei punti, solo la Fidelis Andria ha fatto peggio. Nel mercato di gennaio, i movimenti in entrata hanno interessato ragazzi giovani, come ad esempio l’islandese Karlsson in avanti e De Marino in difesa, anche in uscita sono stati in parecchi a cambiare aria, fra cui l’attaccante Perez. Resta immutata la filosofia della società brindisina, puntare sulla linea verde e ottenere riscontri sul campo valorizzando tali promesse. Nel suo consueto 3-5-2, Calabro ritroverà Avella in porta e Pierno sull’esterno destro scontate le squalifiche, mentre Idda osserverà il secondo turno di riposo imposto dal giudice sportivo. Fuori anche Cardoselli, per il quale il campionato è finito causa lesione ai legamenti di un ginocchio. In dubbio in prima linea bomber Patierno (sedici centri finora), assente nel confronto con i lucani.

L’ultimo precedente a Cerignola risale all’Eccellenza 2011/12: il 23 dicembre 2011 fu vittoria dell’Audace per 1-0, rete di Di Pinto. Calcio d’inizio al “Monterisi” alle ore 20.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Milone