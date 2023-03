Spagna chiama Cerignola: alunni in Erasmus a Valencia

Nuova mobilità Erasmus per gli alunni di scuola secondaria di primo grado dell’IC “Di Vittorio-Padre Pio” di Cerignola. Gli alunni e i loro accompagnatori parteciperanno alle attività del progetto di Educazione agli stili di vita sani “Eat best Move most Do best” a Valencia, in Spagna, dal 6 all’11 marzo 2023.

Giunti in penisola iberica, i docenti si sono confrontati sulle migliori modalità di disseminazione del progetto, stabilendo i compiti per ciascuna nazione; i ragazzi hanno illustrato i risultati del questionario sulle abitudini alimentari, sui quali c’è stato un ampio confronto. In più gli alunni hanno avuto la possibilità di fare un’esperienza unica: essere ospitati a cena dalle famiglie degli alunni spagnoli. E ancora Museo delle Scienze, Emisfero e acquario oceanografico. Una settimana importante quella vissuta all’estero dai giovani cerignolani, l’ennesima opportunità per una cerignola che vuole investire appieno sulla scuola e da essa ripartire.