Stavolta il tie break non sorride, la Bio Gustiamo Flv Cerignola cede alla Lavinia Group Trani

Dopo quasi due ore e mezza di battaglia al pala “Tatarella”, la Bio Gustiamo Flv Cerignola cede al tie break alla Lavinia Group Trani nella prima giornata di ritorno del girone L di serie B2 (24-26; 25-17; 25-16; 21-25; 18-20 i parziali). Coach Claps sceglie il 6+1 formato da: Puro in regia e Viscito opposto, Casa e Fanizzi laterali, Cellamare e Mansi centrali con Sollaku libero. Che il match potesse essere davvero tirato lo si intuisce già dal set inaugurale, che va alle ospiti ai vantaggi. Al rientro in campo è esemplare la gestione delle rossogialloblu, le quali prendono il largo e pareggiano i conti abbastanza agevolmente. Stesso copione nel terzo periodo, le attaccanti della Flv vanno a segno con regolarità e piazzano fin da subito un allungo gestito con sicurezza fino alla doppia realizzazione di Fanizzi per il nuovo cambio di campo. A metà della quarta frazione c’è la reazione di Trani, anche se la sfida resta assai equilibrata: Viscito e compagne restano a lungo a contatto, nella parte finale le biancoblu acquisiscono il margine decisivo per andare al quinto set.

Frazione decisiva caratterizzata da una incredibile altalena di emozioni: meglio in avvio la Bio Gustiamo, la Lavinia Group non ci sta e mette la freccia, allungando sino all’11-14. Tre match point annullati da Viscito e Cellamare, si va così ad oltranza dove Casa e ancora capitan Viscito regalano anche alle ofantine tre palle per chiudere la contesa. L’Adriatica Trani risponde colpo su colpo e, beneficiando di due errori avversari in prima linea, porta a casa i due punti. Al termine tanto rammarico per la Flv (ora a 7 punti in classifica), una vittoria sfiorata che avrebbe consentito di accorciare ancora sulle dirette rivali alla salvezza. Tuttavia la squadra ha dimostrato di essere viva e con grande propensione alla lotta, segnali più che incoraggianti per il prossimo futuro.