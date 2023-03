Stop al bullismo, Vladimir Luxuria incontra i ragazzi dell’ITET Dante Alighieri di Cerignola

Giovedì 30 marzo alle ore 9,30 l’attivista Vladimir Luxuria terrà un incontro sul bullismo con i ragazzi dell’ITET Dante Alighieri di Cerignola. Ogni giorno si verificano fenomeni di bullismo ai danni di giovani ragazzi che diventano vittime di giudizi sempre più crudeli e sferzanti. Nonostante questi episodi siano oggetto di costanti riflessioni, il dolore che queste violenze provocano si fa sempre più acuto, tanto da spingere le vittime a compiere gesti estremi. Non è umano sentirsi sbagliati, non è umano essere derisi, non è umano lasciare che queste violenze, fisiche e verbali, siano ancora possibili. Purtroppo, la scuola, che dovrebbe essere luogo di crescita e di relazione, molto spesso si trasforma in casa di oppressori e gabbia di oppressi. Per questa ragione, la riflessione deve partire proprio dai contesti scolastici e deve stimolare negli adolescenti una maggiore sensibilità, rieducandoli alle buone norme del vivere civile e al rispetto della libertà altrui.

In numerose interviste, Vladimir Luxuria ha raccontato delle sue terribili esperienze e di come le sue scelte di vita siano state il pretesto per subire insulti e offese gratuite. Il coraggio che allora sentiva di non avere, adesso si esprime nella forza con cui raccomanda i giovani da ogni forma di bullismo. L’incontro si terrà alla presenza del sindaco Francesco Bonito, dell’Assessore alle Pari Opportunità Olga Speranza, dell’Assessore alla Cultura e allo Sport Rossella Bruno, del presidente del Club per l’Unesco Rosaria Digregorio, del dirigente scolastico Salvatore Mininno e della referente per il Social Service Rita Specchio.