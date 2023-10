Successo in casa per l’Audace Cerignola: 2-0 al Latina

Bella vittoria casalinga dell’Audace Cerignola che vince per 2-0 su un Latina mai domo. Per la nona giornata il Cerignola si schiera con la formazione tipo affidando al tridente D’Ausilio, D’Andrea e Malcore il compito di impensierire un Latina che ben ha figurato in avvio di campionato. Il tecnico Di Donato opta invece per il 3-5-2.

Dopo una prima fase di studio la prima occasione arriva con Paganini al decimo minuto che prova a girare in porta un bel suggerimento da calcio d’angolo. La difesa schierata dei laziali riesce bene a contenere le iniziative dei padroni di casa. Al 21′ Tascone è ben lanciato da Ruggiero, ma incespica a tu per tu col portiere. Dopo pochi secondi a rispondere con un tiro sul primo palo è ancora Paganini. Al 23′ ribaltamento di fronte sugli sviluppi di un calcio d’angolo e con una gran progressione D’Ausilio batte in uscita Cardinali e firma l’1-0. Tre minuti più tardi nuova occasione per il Cerignola: D’Andrea entra in area da sinistra e impegna non senza difficoltà l’estremo difensore ospite. Mezz’ora di gioco ed è D’Ausilio a tentare un tiro dal limite. Minuto 35 e a provaci è Di Livio, ma il pallone è murato da un compagno di squadra. Al 38′ Malcore raccoglie un pallone da calcio d’angolo, se l’aggiusta ma non riesce a trovare il tempo per la battuta. Nel secondo dei due minuti di recupero, Malcore riceve una buona palla da Tantardini ma non è riuscito ad inquadrare lo specchio e a dare forza alla conclusione.

La seconda frazione di gioco riparte dall’1-0 del primo tempo. Dopo appena tre minuti è D’Andrea a tentare di andare a rete di testa, ma la palla va fuori. Minuto 51 e Cardinali salva nuovamente il risultato parando un buon tiro di D’Andrea in situazione di 3 contro due per il Cerignola. Pochi secondi più tardi Fabrizi si gira in area senza successo. Al 59′ è Fabrizi a calciare forte, di poco alto sopra la traversa. Due minuti più tardi destro di prima intenzione di Tascone, che termina largo. I tecnici mischiano le carte con alcune sostituzioni; il tecnico ospite poco dopo il quarto d’ora della ripresa viene espulso. Bomba di Riccardi da fuori al 73′. Un minuto più tardi rigore in movimento di D’Ausilio, ma Cardinali salva nuovamente il Latina. Nuovo tiro dalla distanza per il Latina con Biagi (79′). Spizzata di vapomaggio su punizione di Ruggiero all’83’. Appena due minuti più tardi tenta la girata al volo Cortinovis. Il Latina tenta l’assalto per provare a pareggiare la gara. D’Andrea (86′) calcia debole una palla vagante in area. A tre minuti dalla fine è Agostino Rizzo a mettere a segno una rete che mette al sicuro il risultato: tiro da posizione defilata, il portiere non interviene convinto, la palla finisce in fondo al sacco (2-0). Azione confusa nell’ultimo minuto di recupero nell’area piccola di Krapikas: parata, palo e palla spazzata. Non c’è molto altro tempo. Il Cerignola si impone per 2-0. Una vittoria che permette al Cerignola di raggiungere il Latina a 15 punti, in attesa del prossimo turno infrasettimanale.

Audace Cerignola-Latina 2-0

CERIGNOLA (4–3-2-1): Krapikas; Russo, Martinelli, Ligi, Tentardini (23’ st Rizzo); Tascone (38’ st Neglia sv), Capomaggio, Ruggiero; D’ausilio (38’ st Coccia sv), D’Andrea (45’ st Carnevale sv); Malcore (23’ st ). A disp.: Fares, Trezza, Allegrini, Prati, Vitale, De Luca. All. Tisci.

LATINA (3-5-2): Cardinali; Marino (34’ st Di Rienzo), Cortinovis, Rocchi; Ercolano (11’ st Riccardi), Di Livio, Paganini, Cittadino (1’ st Biagi), Crecco (34’ st Del Sole); Fella, Mastroianni (35’ Fabrizi). A disp.: Bertini, Pese, De Santis, Serbouti, Jallow, Gallo, Polletta. AlI. Di Donato

ARBITRO: Grasso Gianluca di Ariano Irpino.

RETI: 23’ D’Ausilio, 42’ st Rizzo

NOTE: Serata mite, terreno in discrete condizioni. Congruo il numero di tifosi ospiti

Ammoniti: 13’ Cittadino, 37’ D’Ausilio, 40’ Crecco, 45’ +1’ Tentardini, 12’ st Riccardi, 26’ st Biagi, 28’ st Cardinali, 37’ st Di Renzo,

Esplusi: 17’ st Di Donato

Angoli: 4-6

Recupero: 2’; 5’.