Successo per il Cerignola, battuta la Virtus Francavilla 1-0

Gara serale per il Cerignola che riceve nella 31esima giornata la Virtus Francavilla. Gli ospiti si schierano con un 3-4-3 che vede Calabro optare per il tridente con il bomber Patierno. Pazienza si affida al consueto 3-5-2 con la coppia Achik-Malcore in avanti e il rientro di Allegrini nella linea di difesa.

Al terzo minuto è Achik a prendere il tempo alla difesa, intercettando un buon lancio lungo e tentando da distanza notevole e decentrata un tiro improbabile. Al quarto d’ora su un angolo di Achik raccoglie palla Malcore, ci prova ma è ribattuta. Sugli sviluppi sempre il marocchino ci riprova mettendola sull’esterno della rete. Dopo venti minuti arriva un tiro cross lento dalla destra, facile preda di Saracco. Al 23′ è Allegrini a tentarla su cross di Achik da palla inattiva: nulla di fatto. Traversa del Cerignola al 33′ con Tascone che direziona di testa sul legno un cross con il contagiri da sinistra. Altra occasione importante al 39′ per Malcore che prova a girare in rete una buona imbeccata. Al minuto 41′ si accentra De Marino e sfoggia un bel tiro dalla distanza alzato in angolo da Saracco. Allo scadere triplice conclusione con Malcore (murata), Ruggiero (murata) e Bianco (alta). Si chiude con un pareggio a reti bianche la prima frazione di gioco.

Nella ripresa Potenza manda in campo Samele al posto di Righetti. Maiorino al 51′ la prova dalla distanza. Importante possesso palla degli ospiti in avvio di secondo tempo. Al minuto 58′ Giancarlo Malcore la sblocca: palla velenosa dalla destra e il numero 9, ben piazzato a centro area, non la sbaglia facendo esplodere di gioia il tifo gialloblù (1-0). Al 65′ sinistro velenoso di Cisco. Bel contropiede al 70′ per l’Audace Cerignola, la difesa ospite ci mette una pezza. Minuto 76′ ed è il neo entrato Sainz-Maza ad impegnare il portiere del Francavilla. Al 42′ Achik da palla inattiva la tenta in porta. Nonostante cinque minuti di recupero non succede molto altro.

L’Audace Cerignola porta a casa l’ennesima importante vittoria (1-0), grazie alla rete di Malcore, che salterà il prossimo turno. Adesso testa all’impegno settimanale con il Picerno e al derby con il Foggia di domenica prossima.

CERIGNOLA – VIRTUS FRANCAVILLA 1-0

CERIGNOLA (3-5-2): Saracco; Blondett, Allegrini, Ligi; Russo, Tascone, Bianco (16′ st Langella), Ruggiero (30′ st Sainz-Maza), Righetti (1′ st Samele); Malcore (40′ st Coccia), Achik. In panchina: Fares, Trezza, Oliveira, Inguscio, D’Ausilio, Mengani, Botta, Gioffrè. Allenatore: Pazienza 6.5

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-3): Avella; Solcia, Minelli, Caporale; Pierno (16′ st Cisco), Macca (16′ st Tchetchoua), Risolo (40′ st Carella), De Marino; Murilo, Patierno, Maiorino. In panchina: Milli, Romagnoli, Mannarelli, Prinelli, Yakubiv, Demirdjian. Allenatore: Calabro.

ARBITRO: Milone di Taurianova

RETI: 58′ Malcore

NOTE: Serata poco ventilata, terreno in discrete condizioni, buona cornice di pubblico.

Ammoniti: 28′ Minelli, 6′ st Malcore; 21′ st Risolo, 49′ st Carella.

Angoli: 3-1

Recupero: 1′; 5′.