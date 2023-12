Super Mandwinery Pallavolo Cerignola: successo 3-1 sulla Co. Ge. Vesuvio Oplonti

È stata una grande gara quella disputata ieri sera dalle Pantere della Mandwinery Pallavolo Cerignola che, al cospetto della vice capolista Vesuvio Oplonti, s’impone per 3-1 dopo una prestazione di carattere e grinta davanti al pubblico amico del PalaDileo, anche ieri sold out per l’incontro valevole la 10° giornata del Girone I di B2. Una prova importante, di cuore, quella delle fucsia, che spinte dalle ottime prove individuali tra tutte di Adorni e Ba riescono a prendersi tre punti fondamentali per restare nelle zone nobili della classifica e salutare il 2023 in casa propria in maniera strepitosa: questa vittoria vede Altomonte e Co. raggiungere quota 21 punti in graduatoria al terzo posto in solitaria, ad un solo punto dalla seconda posizione occupata proprio da Oplonti e in attesa della gara odierna di Altamura. Da domani testa alla trasferta, per l’ultima gara dell’anno, in casa della Accademia Benevento, sabato 16 dicembre al PalaParente.