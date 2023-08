“Talenti sotto le stelle”, il programma completo dell’evento del 3 settembre a Torre Alemanna

“Talenti sotto le stelle” si prospetta come uno degli eventi più attesi di fine estate. Con l’intento di valorizzare le eccellenze locali, in una location suggestiva come quella di Torre Alemanna. Patrocinato dal comune di Cerignola in collaborazione con l’assessorato alla cultura, si svolgerà a Borgo Libertà, dove saranno presentate le eccellenze locali che si sono distinte fuori dal proprio territorio tra cui:

La stilista Annamaria Vigliotti vincitrice del concept “HAI STILE DA VENDERE” di Detto fatto su Raiuno

La partecipazione di Paola Canale, party planner, organizzatrice dell’ultimo evento di gala di beneficenza “Prince Albert of Monaco Fondation” per il principe Alberto di Monaco

La Famiglia Manduano dell’azienda Mandwinery vincitori di oltre 20 concorsi internazionali

Il musicista Mimmo Cavallo compositore del cd inedito “La puesta del sol tango”. Con i ballerini di Tango Argentino Miky Padovano e Valentina Guglielmi appena rientrati da un tour internazionale in Spagna e New York.

Momento culturale a cura di Mondadori point con intervista e dibattito degli autori:

Sara Ciafardoni, autrice del libro “la lettrice sognatrice” recensito da Andrea Bocelli e recentemente intervistata a Unomattina estate da Serena Autieri

Andrea Santamaria autore del libro ”l’alba sulla collina”

Federica Moccia autrice di una raccolta di poesie

Antonella Gobbi presenterà il suo libro “poesie di cenere e di abisso”

Presenterà la serata Antonella Cappelli.

Programma dell’evento:

Alle 18:00 apertura con la visita guidata alla torre e al museo per conoscerne la storia. Alle 19:00 ci sarà il momento cultura con la presentazione dei 4 autori. Alle 20:30 in terrazza degustazione dei pregiati vini di Mandwinery vincitori di premi e riconoscimenti internazionali, ultimo medaglia d’oro a Dubai, accompagnato da un aperitivo a base di prodotti del nostro territorio e musica dal vivo. Alle 21:00 sarà presentata una sfilata di moda, una capsule collection di abiti eleganti della stilista Annamaria Vigliotti. Alle 21:30 spettacolo di tango argentino con ballerini di fama internazionale. Alle 22:30, a conclusione della serata un momento dedicato al lookmaker Dino Di Foggia, scomparso in un tragico incidente stradale il 30 giugno. Onoreremo la sua memoria con un omaggio alla persona, all’uomo e al lookmaker con un pezzo musicale di Ennio Morricone suonato dal vivo dal musicista Mimmo Cavallo. Ingresso consentito solo su prenotazione, non sarà possibile accedervi senza il biglietto d’ingresso da ritirare presso: Libreria Mondadori point; Salone Dino lookmaker; Showroom Annamaria Vigliotti. Per ulteriori delucidazioni si può scrivere o contattare ai numeri 0885 852242-338 9262826.