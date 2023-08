“Talenti sotto le stelle”: Torre Alemanna fa luce sui talenti più distinti del nostro territorio

Domenica 3 settembre, dalle ore 18.00, Torre Alemanna ospiterà l’evento “Talenti sotto le stelle”, promosso dal Comune di Cerignola in collaborazione con alcune attività della città. Il chiarore pomeridiano aprirà l’evento e accompagnerà i presenti nella visita di Torre Alemanna, alla scoperta della storia del monumento e del piccolo borgo che lo circonda. A seguire, la libreria Mondadori riserverà ad alcuni autori uno spazio culturale per la presentazione dei propri libri, una condivisione intellettuale che farà strada al tramonto in terrazza. Nella stessa location, seguirà un aperitivo nel quale l’azienda Mandwinery, della famiglia Manduano, offrirà una degustazione dei propri vini pregiati, lasciando i calici al coinvolgimento della musica dal vivo. Alle 20.30, la stilista Annamaria Vigliotti mostrerà una parte della sua collezione, facendo sfilare in passerella le sue realizzazioni; alle 21.00, uno spettacolo professionale di tango argentino diletterà gli ospiti con la sua danza e la sua musica. La serata si concluderà con un omaggio al grande lookmaker Dino Difoggia, un professionista riconosciuto e stimato con tanto affetto dalla cittadinanza. L’evento sarà presentato da Antonella Cappelli e l’ingresso sarà solo su prenotazione (per info: 0885852242 oppure 3389262826).