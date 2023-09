Taranto-Audace Cerignola, si lavora alla soluzione Potenza quale campo di gioco

La sfida fra Taranto e Audace Cerignola, valida per la sesta giornata del girone C di serie C, cerca una nuova sede. L’inagibilità dello stadio “Iacovone”, scaturita dall’incendio seguito al match del turno inaugurale con il Foggia, ha privato del proprio terreno di gioco la società jonica. Il sodalizio rossoblu ha inviato una comunicazione di rinvio alla Lega Pro, la quale però ha risposto di trovare una soluzione alternativa, pena la sconfitta a tavolino della partita in calendario domenica 1° ottobre. Così, l’incontro dovrebbe giocarsi al “Viviani” di Potenza, nell’orario confermato delle 20.45, quasi certamente a porte chiuse, malgrado il Taranto voglia evitare tale ipotesi, che non appassiona particolarmente la Questura lucana. L’ufficialità dovrebbe arrivare entro stasera, o al più tardi domattina: per l’Audace Cerignola si tratterebbe della seconda volta nell’impianto potentino, dopo aver già sostenuto la trasferta che vedeva il Sorrento quale squadra ospitante.