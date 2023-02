Tassello under per l’Audace Cerignola, tesserato il classe 2001 Gabriel Santoni

La S.S. Audace Cerignola comunica il tesseramento del difensore centrale Gabriel Santoni, classe 2001. Cresciuto nei settori giovanili di Città di Ciampino e Nuova Tor Tre Teste, dalla stagione 2019/2020 ha militato per tre stagioni consecutive in serie D con la maglia del Cynthialbalonga (87 presenze e 2 gol). A luglio 2022 il trasferimento alla Viterbese (serie C girone C): 5 presenze in campionato e una in Coppa Italia. Dopo essersi svincolato consensualmente con la Viterbese, da oggi è di proprietà dell’Audace Cerignola.