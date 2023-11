Terzo stop consecutivo per la Flv Cerignola, Altamura si aggiudica il derby pugliese (0-3)

Tre set combattutissimi e tiratissimi, tutti però appannaggio della Panbiscò Leonessa Altamura, che passa 0-3 al pala “Tatarella” sulla Flv Cerignola (24-26; 24-26; 23-25 i parziali). Decisamente più determinata e reattiva la formazione ofantina dopo le ultime due opache prestazioni, tuttavia non è bastato per evitare la terza sconfitta consecutiva. Coach Tauro ha scelto in partenza il 6+1 formato da: Puro in regia e Viscito sulla diagonale; Chiesa e Trabucco laterali; Piarulli e Silvestre centrali, più Sollecito libero. Una sfida costantemente sul filo dell’equilibrio, con un primo set concluso ai vantaggi per le ospiti. Nella seconda frazione, dopo una buona partenza cerignolana, Altamura mette decisamente la freccia (13-18): le biancorosse devono poi fare a meno dell’infortunata Facendola (ex di turno), così la Flv controsorpassa sul 19-18 non riuscendo però a trovare lo spunto per l’allungo. Ancora punto a punto e di nuovo a prevalere sono le murgiane. Anche il terzo periodo è indubbiamente livellato, tuttavia nei frangenti decisivi e con una difesa ad alti giri, la Panbiscò gestisce meglio e porta a casa l’intero bottino in palio.

Nuovo ko per le rossogialloblù, che restano a quota 9 in classifica: carattere e voglia di lottare sono tornate sul parquet, ma adesso bisogna tornare a fare punti per non scivolare nei bassifondi. Domenica prossima in calendario un altro incrocio con una pugliese, rendendo visita alla Labruna Monopoli.