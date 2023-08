Test IT-Alert, la sperimentazione in Puglia si terrà il prossimo 14 settembre

Si porta a conoscenza, per fini divulgativi e conoscitivi alla popolazione, che il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha annunciato che dal prossimo 12 settembre riprenderanno i test del sistema di allarme pubblico nazionale denominato “IT-Alert”. Questo test avrà luogo anche nella Regione Puglia in data 14 Settembre, al fine di verificare l’effettivo funzionamento del sistema di allarme pubblico, previsto dalla Direttiva UE 2018/1972 per i sistemi di allarme pubblico e dal Codice delle comunicazioni elettroniche italiano. Il sistema “IT-Alert” è stato progettato per garantire una rapida e accurata diffusione delle informazioni di emergenza alla popolazione. Il messaggio IT-Alert viene ricevuto da chi si trovi nella zona interessata dall’emergenza o dall’evento calamitoso e abbia un cellulare attivo. Nessun dato personale di chi riceve il messaggio viene in alcun modo trattato (raccolto, archiviato, consultato, ecc.). Infatti, i messaggi IT-Alert viaggiano attraverso il sistema di cell-broadcast. Questa tecnologia consente agli operatori telefonici di inviare messaggi a chiunque – indistintamente e impersonalmente – si trovi in prossimità dell’area interessata coperta da specifiche celle di trasmissione della rete cellulare di uno specifico territorio.

Intorno alle ore 12 del giorno definito, sui cellulari, accesi e con connessione telefonica, di coloro che si troveranno nell’area coinvolta riceveranno un messaggio di test. Le date indicate nel calendario attualmente previsto potrebbero subire variazioni nel caso in cui i sistemi di protezione civile regionali dovessero essere impegnati in attività per eventuali allerte che dovessero essere in atto in quei giorni o per situazioni di emergenza. Il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale invita la cittadinanza a partecipare attivamente al test, fornendo un feedback prezioso per migliorare ulteriormente l’efficacia del sistema “IT-Alert”, collegandosi al link presente nel messaggio di test. In caso di domande o dubbi, si prega di contattare il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare:

Ufficio Stampa Dipartimento della Protezione Civile Nazionale Indirizzo email: ufficio.stampa@protezionecivile.it

Numero di telefono centralino: +39 06 68201. Sito internet: https://www.it-alert.it/it/