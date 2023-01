Tie break amaro a Teramo, la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola torna a casa con un punto

Arriva una sconfitta al tie-break per le fucsia della Brio Lingerie Pallavolo Cerignola. Nella prima trasferta del 2023 le ragazze di Mister Valentino cedono nel finale il match alle ospiti, dopo 2:30 di gioco. Sin dalle prime battute iniziali le due formazioni lottano su ogni punto, e il primo parziale termina a favore delle padrone di casa per 27-25. Nel secondo set pantere sottotono, le biancorosse ne approfittano e si portano avanti sul 2-0, chiudendo il secondo parziale sul 25-20. Alla ripresa del match le fucsia si accendono, trascinate da un’ottima prestazione della bergamasca Laura Lussana, le cerignolane accorciano le distanze vincendo nettamente terzo e quarto set, portando il match al quinto set. Dopo un’ottima partenza, le fucsia sono in vantaggio al cambio campo per 6-8. Un buon giro in battuta permette a Teramo di pareggiare i conti e allungare sulle pantere. Chiude il match un colpo fortunato di Lestini, top scorer tra le biancorosse. Le pantere tornano a casa con un punto, in vista dell’ultimo match del girone d’andata, sabato prossimo, al PalaDileo contro l’Adriatica Trani.