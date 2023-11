Torna al successo la Flv Cerignola, battuta a domicilio Monopoli (2-3)

La Flv Cerignola mette fine alla serie di tre sconfitte consecutive prevalendo al quinto set nel derby in trasferta contro la Labruna Monopoli (25-17; 13-25; 24-26; 25-20; 13-15 i parziali). Una partita emozionante e assai equilibrata, con una altalena di momenti favorevoli ora per l’una, ora per l’altra formazione. Nel primo set, forti del calore del proprio pubblico, le biancoverdi impongono un ritmo non sostenibile dalle ofantine, che però rendono la pariglia nella successiva frazione con un ampio margine. Il terzo periodo è forse il più indicativo di tutta la gara, con uno scambio di colpi notevole fra le due squadre e un esito sempre in bilico: le ragazze di Tauro ribaltano la situazione prevalendo ai vantaggi. Giunge però la forte reazione delle adriatiche, non disposte a lasciare l’intera posta in palio, e si va così al tie break.

Anche in questa circostanza si gioca punto e punto, ma Viscito e compagne dimostrano una voglia di vincere non banale e così hanno la meglio sulle avversarie, pur di stretta misura. Due punti che portano il team rossogialloblù ad 11 punti in classifica e alla quarta affermazione stagionale: il miglior viatico per la sfida importante e difficile del prossimo turno, in casa, quando farà visita la capolista Star Volley Bisceglie.