Torna alla vittoria l’Audace Cerignola, 0-3 al Monterosi e secondo successo stagionale

L’Audace Cerignola ritrova gol e vittoria, rifilando uno 0-3 a domicilio al Monterosi e centrando il secondo bottino pieno a circa un mese di distanza. Prova esemplare da parte degli ofantini, il risultato non fa una grinza e poteva anche essere più ampio. Tisci lascia inizialmente in panchina Malcore, varando un attacco con D’Andrea riferimento centrale e la coppia Leonetti-D’Ausilio alle spalle, nel consolidato 4-3-2-1. Taurino dispone i suoi con il 3-5-2, le novità sono Mastrantonio fra i pali, Sini in difesa e Fantacci esterno largo a destra in mediana. Nemmeno un giro di lancette e gli ospiti passano in vantaggio: D’Ausilio va via sulla sinistra e crossa, palla che attraversa tutta l’area di rigore ed è raccolta da Tascone, il cui tiro radente di prima intenzione si insacca all’angolino, interrompendo dopo 361 minuti l’astinenza dal gol per i cerignolani. All’8’ Mastrantonio si immola su D’Andrea, nel prosieguo dell’azione Tascone centra la traversa. Minuto 19 e raddoppio servito: D’Ausilio pesca Leonetti, che finta su Cinaglia e appena dentro l’area sferra un destro imprendibile. Lo stesso attaccante ex Turris, toccato duro da Fantacci, deve lasciare il posto a Sosa per un fastidio al ginocchio destro: l’Audace continua a premere e va vicino alla terza segnatura con l’inzuccata di D’Andrea deviata da Mastrantonio, su altra invenzione di D’Ausilio. Alla prima manovra ben allestita, il Monterosi ha la chance per dimezzare le distanze: fallo di Martinelli in area su Costantino, Krapikas si allunga sulla sua destra e neutralizza la battuta del bomber laziale (44’). Arriva dunque l’intervallo al termine di una prima frazione svoltasi su un monologo delle ‘cicogne’, da subito determinate e capaci di portare diversi pericoli alla porta avversaria.

Portieri sollecitati in avvio di ripresa da Silipo e D’Ausilio, all’ora di gioco il neoentrato Bittante per i padroni di casa coglie il palo su tirocross. Le fiammate dei biancorossi non sortiscono effetti, anzi i gialloblù (70′) sbattono sulla trasversale con la testata di Martinelli – pallone che rimbalza nei pressi della linea – sugli sviluppi di un corner e poco dopo Malcore (entrato al posto di D’Ausilio) sciupa malamente da ottima posizione. Sinistro centrale di Sosa, Fantacci calcia debole, dall’altra parte stoccata di Ghisolfi dalla distanza e montante pieno alla destra di Mastrantonio fra il 75′ e il 79′. Nelle battute conclusive, al 92’ Ruggiero pennella per D’Andrea e il tris è servito.

Nel segno del tre (gol, punti, legni colpiti), l’Audace torna al successo esterno dopo sei mesi, conservando la rete inviolata per la quarta gara di fila: dal viaggio a Teramo arrivano tanti spunti di rilievo per mister Tisci, in un match comandato a piacimento dai suoi ragazzi. Diventano 12 i punti in classifica dei gialloblù, che sabato prossimo riceveranno il Latina al “Monterisi”.

MONTEROSI-AUDACE CERIGNOLA 0-3

Monterosi (3-5-2): Mastrantonio, Tartaglia, Cinaglia (57’ Bittante), Sini (46’ Giordani), Fantacci, Parlati (85’ Di Paolantonio), Frediani (46’ Vano), Altobelli, Di Renzo, Silipo (85’ Palazzino), Costantino. A disposizione: Rigon, Di Francesco, Ekuban, Piroli, Perrotta, Conti, Tolomello. Allenatore: Roberto Taurino.

Audace Cerignola (4-3-2-1): Krapikas, Russo (84’ Rizzo), Martinelli, Ligi, Tentardini, Tascone (68’ Ghisolfi, dall’84’ Vitale), Capomaggio, Ruggiero, Leonetti (26’ Sosa), D’Ausilio (68’ Malcore), D’Andrea. A disposizione: Fares, Trezza, Allegrini, Coccia, Bianco, Prati, De Luca, Rizzo, Carnevale, Neglia. Allenatore: Ivan Tisci.

Reti: 1’ Tascone, 19’ Leonetti, 92’ D’Andrea.

Ammoniti: Cinaglia, Fantacci, Sini, Altobelli (M); Martinelli, Tentardini (AC).

Angoli: 5-7. Fuorigioco: 2-0. Recuperi: 3’ pt, 6’ st.

Note: Krapikas (AC) ha parato rigore a Costantino al 44’.

Arbitro: Luongo (Napoli). Assistenti: Pistarelli (Fermo)-Bracaccini (Macerata). Quarto ufficiale: Castellone (Napoli).