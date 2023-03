Tornano in scena al teatro “Mercadante” di Cerignola “Gli Amici del Buon Gusto”

Nel calendario degli spettacoli cittadini, dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia, torna uno degli appuntamenti ormai classici e molto attesi dalla città. L’Associazione Amici del Buon Gusto, fondata ventuno anni fa dal compianto concittadino Francesco Labia detto Ciccio, si è caratterizzata, fra l’altro, nella creazione e rappresentazione al Teatro Mercadante di commedie originali in vernacolo cerignolano. Finora ne sono state rappresentate ben tredici (una all’anno continuativamente), tutte originali e tutte create da Angelo Labia, Consigliere dell’Associazione, che nelle tre serate di rappresentazione hanno fatto registrare sempre il tutto esaurito, destando vivo apprezzamento negli spettatori e, per l’eco che ne è conseguito, nella cittadinanza.

Alla fine del 2019 il vulcanico Angelo Labia ha creato la quattordicesima commedia, che doveva essere rappresentata nel mese di marzo 2020 ma, purtroppo, la diffusione del Covid e il relativo lockdown l’hanno impedito per ben tre anni. Passata la bufera, ci siamo quasi per il ritorno in grande stile sul palcoscenico: la commedia dal titolo “Chiu ne cambī e chiu ne chiang” sarà, finalmente, rappresentata il 18, 19 e 20 marzo prossimi al Teatro Mercadante. L’allegra compagnia, con la regia di Mario Massafra e scenografia e luci a cura di Francesco Chiappinelli, aspetta vecchi e nuovi spettatori per ridere e passare del tempo in assoluta spensieratezza. Si possono prenotare i posti per le recite dal lunedì al venerdì dalle ore 19 alle ore 21.30 presso la sede dell’Associazione Amici del Buon Gusto, in via Gentile 4 (presso l’Istituto Commerciale) o contattando il numero telefonico 3804118357. Nelle tre sere di rappresentazione, ingresso alle ore 20.30 e sipario alle ore 21.