Tornano le “Panini weeks”, sabato al “Monterisi” verranno distribuiti album della raccolta Calciatori 2022/23

Anche quest’anno Calciatori Panini vuole arrivare direttamente sui campi della Serie C, con le “Panini weeks”! Nelle gare casalinghe della 28° e della 29° giornata di Campionato tutte le 60 società potranno distribuire, ai propri tifosi, un album Calciatori Panini 2022-2023. Gli album Calciatori Panini 2022-2023, oltre che negli stadi, saranno distribuiti anche ai ragazzi dei Settori Giovanili. Un momento di festa e di partecipazione che coinvolge il pubblico allo stadio e regala la magia immutabile dello scambio della figurine Panini. Sarà così anche al “Monterisi” di Cerignola sabato 25 febbraio, in occasione del match dell’Audace contro il Pescara.

Per la prima volta nella sua storia, la società gialloblu compare con una sua figurina adesiva (il classico scudetto) nell’iconica collezione dedicata ai protagonisti del calcio italiano. Non solo, perché Panini ha confermato anche la Digital Collection Serie C, riservando un album speciale per ciascun girone della Lega Pro. La celebre azienda editrice di Modena ha realizzato le figurine di più di 1300 giocatori della Serie C, le cui immagini possono essere ottenute tramite un codice presente all’interno delle bustine ‘Calciatori 2022-2023’. Per ottenere la bustina, con cinque figurine virtuali della Panini Digital Collection Serie C, è necessario collegarsi al sito https://digitalcollection.mypanini.com/ oppure scaricare la app «MyPanini Digital Collection», disponibile gratuitamente in tutti i principali store. Il collezionista potrà quindi scegliere su quale dei tre album della Serie C ‘spendere’ il proprio codice. All’interno della bustina virtuale ci possono essere figurine mancanti o doppie, esattamente come per la collezione fisica, che potranno essere ‘incollate’ sull’album o scambiate. Ogni squadra ha quattro pagine dedicate e 22 giocatori in figurina nel tradizionale mezzobusto Panini e lo scudetto. Una volta completato il proprio album digitale il collezionista, oltre ad avere accesso al pdf dello stesso, avrà diritto ad acquistare la versione fisica, un box contenente la Raccolta Completa Album con le 460 figurine.