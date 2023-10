Tornare alla vittoria dopo quasi un mese: la missione del Cerignola, atteso dal Monterosi

La missione è tornare ad una vittoria a circa un mese di distanza dalla prima e unica finora ottenuta: nell’ottavo turno del girone C di serie C, l’Audace Cerignola affronta in campo avverso il Monterosi, attualmente fanalino di coda. I ragazzi di Ivan Tisci domenica scorsa hanno costretto il Benevento allo 0-0, un secondo tempo di gran lena e con un paio di occasioni importanti non è bastato ad interrompere la serie di pareggi. La quarta ‘x’ consecutiva (la terza a reti inviolate) ha comunque denotato dei segnali positivi, perché arrivata con una delle principali candidate alla promozione. La squadra gialloblù crea molto in fase offensiva, tuttavia sta mancando cinismo e cattiveria in zona gol per aumentare il bottino generale. Ciononostante, gli ofantini mantengono l’imbattibilità in campionato e, se dovessero aggiustare la mira conservando la tenuta in difesa, i risultati precedenti acquisteranno maggior valore. Servirà proporre la propria idea di calcio, attraverso anche quelle caratteristiche peculiari del Cerignola dei tempi recenti: fame, determinazione, intensità nel voler raggiungere gli obiettivi. Compattezza e sacrificio, aiuto reciproco e speranza che si torni a gonfiare la rete avversaria: l’Audace spera di portare a casa un successo esterno, il primo di questo torneo.

Non dovrebbero esserci radicali modifiche nello schieramento titolare: dovrebbe essere assente Sainz-Maza, il quale ha subito un problema muscolare nella gara con i sanniti. Tascone e Ghisolfi si giocano una maglia in mediana, uno fra Leonetti e Sosa ad affiancare D’Andrea alle spalle di Malcore. Il tecnico deve anche gestire le forze in ragione dell’orario di svolgimento del match e di un clima ancora molto caldo.

Il Monterosi è ultimo con 2 punti conquistati in sette giornate, ancora a secco alla casella vittorie. Da circa quindici giorni, l’allenatore del laziali è Roberto Taurino (in estate a lungo candidato alla successione di Pazienza), che ha rilevato l’esonerato Romondini. Nel mercato diversi i movimenti effettuati, alcuni dei quali con calciatori indubbiamente esperti per la categoria: dai difensori Sini, Cinaglia e Crescenzi al centrocampista Altobelli, fino a Vano, Fantacci, Silipo ed Ekuban nel reparto avanzato. Fra le conferme il bomber Costantino (a tre reti nella classifica cannonieri), capitan Piroli e Di Paolantonio, per centrare anche quest’anno il traguardo salvezza. In rosa anche Mastrantonio, portiere titolare dell’under 19 campione d’Europa nel luglio scorso, più il nipote e figlio d’arte Bruno Conti. I biancorossi sono reduci da quattro ko consecutivi e detengono la seconda difesa più battuta del girone, ma cercheranno di voltare pagina e centrare la prima gioia del torneo. Classico 3-5-2 quale modulo del mister salentino, in attacco Costantino forse abbinato a Silipo.

Nel precedente della scorsa stagione, che rappresentò il debutto dell’Audace fra i professionisti, vittoria del Monterosi per 3-0. Calcio d’inizio allo stadio “Gaetano Bonolis” di Teramo (sede degli incontri interni dei viterbesi) alle ore 14, con la direzione arbitrale affidata al sig. Luongo, della sezione di Napoli.