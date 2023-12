Trasferta sannita per la Pallavolo Cerignola, la Flv contro la capolista

Confronti di alta classifica per le nostre formazioni nel campionato di serie B2 di volley, giunto alla nona giornata: una impegnata in trasferta, l’altra in casa. Domani sarà il turno della Mandwinery Pallavolo Cerignola, di scena a Benevento (ore 20) ospite della Intecservice San Giorgio del Sannio. La squadra di Sgarbi vuole archiviare la recente parentesi negativa, contraddistinta da due ko consecutivi al tie break contro Cutrofiano e Castellaneta, quest’ultimo che ha comportato la perdita dell’imbattibilità interna. Per la seconda volta le fucsia hanno dovuto rinunciare ad un elemento importante quale Simeone in prima linea, ma comunque non mancano giocatrici di livello nell’organico. Il team campano, neopromosso nella quarta serie nazionale, si trova in quarta piazza in classifica a 16 punti (cinque vittorie e tre sconfitte), una lunghezza in più delle ofantine. La rosa a disposizione di coach Franzese vede elementi abituate a questi palcoscenici, fra cui l’opposto Carlozzi e la centrale Lamparelli, più un gruppo di giovani desiderose di mettersi in evidenza. Il San Giorgio ha come obiettivo quello della permanenza, tuttavia vuole mettere quanto più fieno in cascina per poi giocare nel prosieguo della stagione a mente sgombra. Da parte sua, la Pallavolo Cerignola si pone l’obiettivo di restare a contatto con la zona podio.

Sfida alla capolista domenica invece per la Flv, che attende al pala “Tatarella” (ore 18) la Star Volley Bisceglie. Il sestetto di Tauro è riuscito a spezzare la serie di tre sconfitte di fila, prevalendo nel precedente turno al quinto set a Monopoli, ritrovando la giusta motivazione e quel carattere che si chiede ad un gruppo dotato di buoni contenuti tecnici. I due punti conquistati in riva all’Adriatico sono il miglior viatico per avvicinarsi ad un compito assai probante, ma l’autostima e il calore dei propri tifosi possono essere la miccia per costruire l’impresa. Con 22 punti, la Star Volley è al comando ed è incappata solamente in una battuta d’arresto, nell’ultima trasferta a Castellaneta, mentre sabato scorso è stata nettamente battuta l’Ancis Villaricca. Contenere la qualità delle varie Mileno, Civardi, Kostadinova e Murri non sarà affatto facile per le rossogialloblù, le quali comunque proveranno a fare leva sul meglio del proprio repertorio, ben consapevoli di affrontare una delle più serie candidate alla promozione. Chiesa e compagne cercano di dare seguito alla bella prova contro le biancoverdi, sul campo ci si augura una partita vibrante e spettacolare.